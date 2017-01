Von Norden fließt mäßig kalte Nordseeluft ein und es stellt sich schwacher Zwischenhocheinfluss ein. In der Nacht zum Mittwoch greift der Ausläufer eines Tiefs über Skandinavien auf den Bereich über. In den Frühstunden tritt verbreitet leichter Frost und Glätte durch überfrierende Nässe auf. Gegen Morgen kommen von Nordwesten erneut Schauer auf. Dabei fällt im Rheinland in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen, in Westfalen nach längerem Aufklaren sowie beim Übergang ins Bergland Schnee. Bevorzugt im Stau des Bergischen, des Rothaargebirges und dem südlichen Weserbergland können 2 bis 5 cm Schnee fallen. Der Schneefall hält dabei bis in den Vormittag an. Bei länger anhaltendem Niederschlag kann sich örtlich auch im Flachland eine Schneedecke bilden. Im Laufe des Dienstagnachmittags frischt der Wind allmählich auf. Zunächst sind im Aachener Raum und der Osthälfte Westfalens starke Böen (um 55 km/h, Bft 7) zu erwarten. Am Abend treten dann zunächst im Bergland, in der Nacht auch in tiefen Lagen stürmische Böen auf (um 65 km/h, Bft 8). Im Bergland werden Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) erwartet.