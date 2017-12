Wie verbringen die Deutschen ihr Weihnachtsfest? Welche Gerichte kommen am Heiligabend auf den Tisch? Und steht der klassische Weihnachtsbaum noch hoch im Kurs? Eine aktuelle Studie liefert Antworten.

Düsseldorf. Zwischenmenschliche Begegnungen finden heute zunehmend digital statt – doch den Weihnachtsabend feiern die Deutschen immer noch am liebsten zusammen mit Freunden und Familie. Das zeigt eine repräsentative Weihnachtsstudie, die das Handelsunternehmen QVC gemeinsam mit dem Online-Portal Statista veröffentlicht hat. Dafür wurden 1.000 Menschen in ganz Deutschland zum Thema Weihnachten befragt, wie die beiden Firmen in einer Pressemitteilung erklären.

Laut den Autoren der Studie verbringen 59 Prozent den Heiligabend mit ihren Partnern, 44 Prozent mit ihren Kindern und 35 Prozent mit ihren Eltern. Die Geschwister stehen dagegen auf dem letzten Platz mit nur 20 Prozent. Und während des Festes geht es laut der Umfrage harmonisch zu: Lediglich 7 Prozent geben an, dass sich die Familie über die Weihnachtstage immer streitet.

Festtagsküche statt Superfoods an Heiligabend

Mindestens genauso wichtig wie die Gesellschaft ist den Deutschen das Weihnachtsessen. Darauf freuen sich 52 Prozent am meisten. Und was kommt auf den Tisch? Ernährungsformen wie Paleo, Superfoods und Veganismus sind zwar im Trend, doch ausgefallenes Essen zum Heiligabend gibt es bei den Deutschen nicht: 43 Prozent essen zu Weihnachten traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen, bei jedem Dritten (33 Prozent) wird Gans und Ente serviert. Nur einer von fünf (20 Prozent) gibt an, Raclette an Weihnachten zu essen.

Weihnachtsmärkte liegen bei den Deutschen hoch im Kurs

Zu einem rundum gelungenen Weihnachtsabend gehören nicht nur Freunde, Familie und das Essen. Laut der Studie sind den Deutschen nach wie vor Traditionen wichtig: Etwa drei von vier Befragten (76 Prozent) zünden Adventskerzen an, 58 Prozent erfreuen sich jeden Morgen am Adventskalender-Türchen. Über die Hälfte (53 Prozent) feiern Nikolaus – Plätzchen, Stollen und Lebkuchen backen 48 Prozent. Am deutlichsten sticht jedoch der Weihnachtsmarkt heraus: Vier von fünf Befragten (80 Prozent) freuen sich auf die Stände mit Punsch und leckeren Kleinigkeiten.

Deutsche Weihnachtsbäume erstrahlen in Rot und Gold

Bei der Dekoration zu Weihnachten sind die Deutschen Gewohnheitstiere: Gemäß der Umfrage brauchen 40 Prozent keine Inspiration für Weihnachtsschmuck, sondern zieren ihr Heim aus Gewohnheit. Um die dunkle Weihnachtszeit zu erleuchten, setzen viele Deutsche auf dekorative Lichtelemente. Kerzen stehen dabei an der Dekorations-Spitze: 74 Prozent stellen sie gerne auf. Und was darf für knapp die Hälfte (46 Prozent) der Befragten beim Fest nicht fehlen? Der Weihnachtsbaum natürlich. Davon planen gut 13 Prozent, die Tanne selbst zu schlagen. Farbenfroh werden die Deutschen allerdings nicht, geht es um den Weihnachts- baumschmuck: Die Hälfte der Umfrageteilnehmer (50 Prozent) schmückt den Baum Rot. Knapp dahinter steht Gold mit 44 Prozent.