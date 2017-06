Nach halbwegs gutem Pfingstwetter wird es am Dienstag ungemütlich: Es gibt Sturmwarnungen für zahlreiche Städte in NRW. Vielerorts drohen starke Gewitter.

Düsseldorf. Die Warn-App NINA summte schon früh am Dienstagmorgen: Noch vor 5 Uhr gab der Deutsche Wetterdienst eine Sturmwarnung für zahlreiche Städte in NRW heraus. Den ganzen Tag über sind demnach Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern zu erwarten. Und es kann starke Gewitter geben. Die Warnungen sind den ganzen Tag über gültig - bis Mitternacht.

Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes ist der Westen Deutschlands am morgen orange eingefärbt (Stand: 7 Uhr). In der Farblehre der Meteorologen bedeutet das eine "Warnung vor markantem Wetter". Schuld ist ein Sturtief, das derzeit über der Nordsee tobt und kühle Meeresluft nach NRW schiebt, heißt es in der Erklärung der Experten.

Sturm zieht von der Eifel her auf

Ab dem Morgen soll der Wind von der Eifel her auffrischen, erste Windböen um 55 km/h aus Süd bis Südwest seien zu erwarten. Im Tagesverlauf nimmt der Südwestwind weiter zu, so dass am Nachmittag verbreitet starke, im Westen auch stürmische Böen mit 55 bis 65 km/h, im höheren Bergland Sturmböen um 80 km/h auftreten.

Ab dem Nachmittag sollen sich dann kräftige Schauer und Gewitter entwichkeln, besonders im Süden und Südwesten des Landes. Dann seien überall Sturmböen um 80 km/h wahrscheinlich. Kleiner Trost: Starkregen (um 15 l/qm in der Stunde) ist trotz der angekündigten GEwitter eher unwahrscheinlich, sagen die Experten.

In den Abendstunden lasse der Wind nach. In der Nacht zum Mittwoch treten dann vor allem in höheren Lagen noch einzelne starke bis stürmische bis 70 km/h auf. red