Im Güterbahnhof Neuss wurde ein Kind durch einen Stromunfall schwer verletzt. Ein weiteres erlitt einen Schock. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuss. Kurz vor 18.00 Uhr kam es zu einem tragischen Unfall im Güterbahnhof Neuss. Laut derzeitigen Erkenntnissen geht die Bundespolizei davon aus, dass zwei Jungen im Alter von sieben und neun Jahren im Güterbahnhof auf den Bahnanlagen gespielt haben und im Anschluss auf einen Kesselwagen geklettert sind.

Ein Zeuge hat den brennenden Jungen vom Wagon fallen sehen und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Der verletzte 9-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik verbracht, sein 7-jähriger Begleiter aufgrund seines Schockzustandes in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei Neuss und die Bundespolizei haben die ersten Unfallermittlungen vor Ort durchgeführt. Weitere Ermittlungen der Bundespolizei dauern noch an.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei allen Eltern mit ihren Kinder über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie zu sensibilisieren.