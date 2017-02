Witten. Zeugen haben erklärt, dass der Lokführer mit einem Fahrgast aus Düsseldorf in Streit geraten ist. Dieser weigerte sich, wegen einem fehlerhaften Ticket den Zug zu verlassen. Als der Bahnmitarbeiter ihn daraufhin aus dem Zug "schieben" wollte, sei er selber zwischen Bahnsteigkante und Zug gefallen. Hierdurch verletzte er sich am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist und inwieweit der Düsseldorfer in den Sturz involviert war, müsse die Bundespolizei noch ermitteln. Gegen den Düsseldorfer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.