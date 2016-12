Erndtebrück Streit mit Freundin: Mann droht mit Zündung eines Sprengsatzes

Erndtebrück. Nach einem Streit mit seiner Freundin hat ein Mann in Erndtebrück im Kreis Siegen-Wittgenstein mit der Zündung eines Sprengsatzes gedroht. Er wurde in der Nacht zum Mittwoch von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, dauerte der Einsatz am Morgen nach an. In der Wohnung sei ein verdächtiger Gegenstand sichergestellt worden. Es sollte untersucht werden, ob es sich um einen Sprengsatz handelt.



Der 32 Jahre alte Mann war alleine in der Wohnung, als er damit drohte, einen Sprengsatz zu zünden. Im Verlauf der Nacht gelang es der Polizei, ihn durch Verhandlungen zum Verlassen der Wohnung zu bewegen. Dann wurde er ohne Widerstand festgenommen. (dpa)