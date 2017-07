Duisburg. Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag am Duisburger Hauptbahnhof mutmaßlich angegriffen und vor einen Zug ins Gleis gestoßen worden. Wie die Polizei berichtet war zwischen dem Mann aus Oberhausen und einer vierköpfigen Gruppe im Alter von 17 Jahren bis 27 Jahren ein Streit ausgebrochen.

Die Freundin des 26-jährigen Mannes gab an, dass die Gruppe ihren Freund unvermittelt angegriffen hätte. Die vier Männer sagten, sie hätten sich lediglich gewehrt. Der Oberhausener erlitt Prellungen, Schürfwunden im Gesicht, an der Hand und am Fuß. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auch einer der Vierergruppe hatte eine Verletzung im Gesicht. Die Polizei nahm von allen Beteiligten die Personalien auf, befragte weitere Zeugen. Außerdem wurde das Video der Sicherheitskamera beantragt. red