Rund 13 Millionen Euro hat das Areal gekostet. Stefan Höller hält die Investition für absolut gerechtfertigt. Bisher habe es so ein Gelände nicht gegeben, sagt der Projektleiter. Das sei auch nicht so zwingend notwendig gewesen. „Das ändert sich aber, weil eine Reihe von Veränderungen auf den Straßenbau zukommen.“

Bei Bastian Wackers Projekt malträtiert ein mächtiges Fahrzeug eine Asphaltstraße. In dem Baugemisch ist allerdings eine besondere Zutat enthalten: magnetische Partikel. Die Idee dahinter ist dieselbe wie bei einem Induktionskochfeld, mit dem man magnetische Töpfe erhitzen kann. Induktionsenergie lässt die magnetischen Teilchen im Asphalt schlagartig warm werden. Das Bitumen um sie herum dehnt sich aus, verändert seine Zähigkeit – und verschließt kleine Risse. Man könnte die Straße also von außen „heilen“ und langlebiger machen, indem man sie mit einer Induktionsmaschine abfährt. „Der Topf ist die Straße und die Herdplatte ist das Induktionsgerät“, erklärt Wacker.

Ein weitere Idee: Straßen, die Strom erzeugen. Asphalt heizt sich im Sommer stark auf. „Diese Energie kann genutzt werden“, sagt Stefan Höller. Das funktioniert über Rohrregister in der oberen Schicht der Straße. Mit einer Flüssigkeit – etwa Wasser oder ein Kühlmitte – wird die Energie abgeführt und später in Strom umgewandelt. Als Nebeneffekt sinkt die Temperatur in der Straße und im Sommer entstehen weniger Spurrinnen. Außerdem könnte man die Rohrregister im Winter auch mit wärmeren Wasser aus der Geothermie füllen – und so bei Frost weniger oder gar kein Salz mehr brauchen.