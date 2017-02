Köln. Großes Glück hatte eine Autofahrerin bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen auf der A4 bei Köln. Obwohl sich ihr Wagen überschlug und auf dem Dach landete, wurde die Frau nur leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb demnach unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren am frühen Morgen am Autobahnkreuz Köln-Gremberg aus zunächst ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Das Autowrack blockierte zeitweise zwei Fahrbahnen in Richtung Aachen, so dass nur eine Spur und der Seitenstreifen befahrbar waren. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.