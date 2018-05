Hamburg. Nach einem starken Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen ist es am Donnerstag in Hamburg zu massiven Überflutungen gekommen. Straßen standen teilweise bis zu einem Meter unter Wasser, wie die Feuerwehr Hamburg am Abend mitteilte. Die Feuerwehr musst zu über 900 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Unwetter ausrücken.

Überflutet wurden neben Straßen auch zahlreiche Keller, darunter auch im Klinikum Hamburg Boberg. Auch ein Wohnhaus drohte demnach im Gebiet Bergedorf/Lohbrügge einzustürzen. Die Feuerwehr rechnete damit, dass sie die ganze Nacht im Einsatz sein würde.

Auch im Kreis Pinneberg war die Feuerwehr wegen starker Gewitter im Dauereinsatz. Starkregen und Hagel meldeten die Einsatzkräfte insbesondere im gesamten Stadtgebiet Quickborn und im Bereich der Gemeinde Hasloh. Hagelkörner hatten einen Durchmesser von rund fünf Zentimetern, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Tiefgaragen und Keller mussten ausgepumpt werden. Verletzt wurde demnach im Kreis Pinneberg zum Glück niemand. cp AFP