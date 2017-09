Mexiko-Stadt. Die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt ist am Dienstag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die Erdstöße erreichten dem US-Erdbebeninstitut USGS zufolge eine Stärke von 7,1, die mexikanischen Behörden gaben die Stärke mit 6,8 an. Einwohner der 20-Millionen-Stadt liefen in Panik auf die Straße. pw/jpf AFP