Düsseldorf. Worte der Entschuldigung hat Duisburgs früherer Oberbürgermeister Adolf Sauerland auch am zweiten Tag seiner Zeugenvernehmung im Loveparade-Prozess nicht gefunden. „Wenn ich Fehler hätte erkennen können, hätte ich mich im Nachgang der Loveparade anders verhalten“, sagte Sauerland am Mittag vor dem Landgericht Duisburg. Er habe „diese ganze Tortur“ nur über sich ergehen lassen, weil er der Ansicht sei, dass auf Seiten der Stadt Duisburg keine Fehler gemacht wurden. „Das, was wir in Duisburg als Verwaltung gemacht haben, hat nicht zu der Katastrophe geführt.“ Die Fehler müssten woanders liegen.

Einem Anwalt eines Nebenklägers, der seinen Sohn bei der Loveparade verloren hatte, reicht das nicht. Er will Sauerland doch noch zu einer persönlichen Äußerung bringen. Und fragt, ob dieser nicht doch wenigstens eine Nachricht persönlicher Art habe, die er seinem Mandanten ausrichten könne. Wie vorbereitet wirkt da die Antwort des früheren Oberbürgermeisters, in der er das Wort Entschuldigung vermeidet, weil er bei sich und der Verwaltung ja keine Schuld sieht.

Er sagt: „Für alle Betroffenen hoffe ich, dass sie die Stärke haben, alles zu verkraften und hoffe, dass sie noch viele finden werden, die ihnen bei ihrem Weg in eine Halbwegs-Normalität helfen.“ Er selbst könne in seiner Position das nicht mehr, er könne keine Gelder sammeln. „Sollte ich irgendwann die Möglichkeit bekommen, Gelder zu sammeln, werde ich Sie dabei unterstützen.“ Sauerland ist 62 Jahre alt und Pensionär.