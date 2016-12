So war 2016 Von Ackermann bis Ade - Menschen des Jahres

Maren Ade, Edgar Selge, Marion Ackermann - und über allen schwebt Udo. Ein (subjektiver) Blick auf herausragende «Kulturmenschen» des Jahres.

Berlin. Die eine drehte «Toni Erdmann», der andere schrieb «Die Welt im Rücken» - manche Kulturschaffende haben 2016 besonders auf sich aufmerksam gemacht. Eine Auswahl.



MAREN ADE - Ihr Film «Toni Erdmann» zählt zu den größten Kino-Überraschungen des Jahres. Beim Filmfest in Cannes gefeiert, geht die Tragikomödie um einen skurrilen Vater (Peter Simonischek) und seine ehrgeizige Tochter (Sandra Hüller) nun für Deutschland ins Rennen um den Auslands-Oscar. Maren Ade (Jahrgang 1976) gilt als eine präzise Analytikerin des Alltags. Viereinhalb Jahre arbeitete die gebürtige Karlsruherin, die in Berlin lebt, an «Toni Erdmann». Es ist erst ihr dritter Spielfilm nach «Der Wald vor lauter Bäumen» (2003) und «Alle Anderen» (2009). «Bin gespannt, wie Toni sich in Los Angeles so benimmt», kommentierte sie ihren Sieg bei der deutschen Vor-Auswahl.



EDGAR SELGE - Michel Houellebecqs Roman-Utopie «Unterwerfung» über eine schleichende Islamisierung Frankreichs sorgt für Furore - und keiner bringt die Satire in Deutschland so gut auf die Bühne wie Edgar Selge. In einem grandiosen Solo verkörpert der Mime am Hamburger Schauspielhaus den orientierungs- und bindungslosen Intellektuellen François auf der Suche nach so etwas wie Glauben. Dafür erhält der 68-Jährige den Theaterpreis «Der Faust» als bester Schauspieler. Auch in einer Kritikerumfrage von «Theater heute» wird er zum Besten seines Faches gewählt. Die Rolle passe gut in die Zeit, sagt Selge, sei sie doch «gegen Opportunismus, Populismus und Demokratiemüdigkeit» angelegt.



PAULA BEER - Ihre Vorgängerinnen waren Lilli Palmer und Katja Riemann - als erst dritte deutsche Darstellerin in der Geschichte des Filmfests gewinnt Paula Beer in Venedig den Preis als beste Nachwuchsdarstellerin. In dem Drama «Frantz» von François Ozon verkörpert die 21-Jährige eine junge Deutsche, die sich nach Ende des Ersten Weltkriegs gegen gesellschaftliche Widerstände mit einem französischen Soldaten anfreundet. Die Auszeichnung ist der bisherige Höhepunkt in der jungen Karriere der aus Mainz stammenden und in Berlin lebenden Schauspielerin. In dem Drama über Fremdenfeindlichkeit sieht sie Bezüge zur Gegenwart. «Solche Probleme wiederholen sich in unseren Gesellschaften immer wieder.»



THOMAS MELLE - Für den Deutschen Buchpreis reicht es am Ende zwar nicht ganz, doch Thomas Melle schreibt einen der ungewöhnlichsten deutschsprachigen Romane des Jahres: In «Die Welt im Rücken» thematisiert der Berliner Schriftsteller (Jahrgang 1975) seine eigene bipolare Erkrankung. «Erst bin ich manisch, dann depressiv: ganz einfach», schreibt er, der an der schweren Form leidet, an Bipolar I. Schonungslos offen berichtet er von Höhenflügen und Abstürzen. Sein Buch trägt dazu bei, dass über die dem Wahnsinn eng verwandte Krankheit und die stets drohende Stigmatisierung der Betroffenen diskutiert wird.



SHARON DODUA OTOO - Deutsch ist nicht ihre Muttersprache - und doch gewinnt sie eine der begehrtesten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Sharon Dodua Otoo, bis dahin im Literaturbetrieb kaum bekannt, triumphiert im österreichischen Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einer Geschichte über ein Ei, das nicht hart werden will. Dabei schreibt sie gar nicht gerne auf Deutsch, verrät die 1972 in London geborene und in Berlin lebende Schriftstellerin mit Wurzeln in Ghana: «Ich finde es schwierig mit Deutsch. Ich weiß zwar, was ich schreibe, aber ich weiß nicht so genau, wie es ankommt, ob es genau das ist, was ich meine.»



UDO LINDENBERG - Es ist das Jahr des Panikrockers. Sein 70. Geburtstag wird gefühlt über Wochen gefeiert, Udo rast durch alle Medienkanäle, sein neues Album «Stärker als die Zeit» stürmt auf Platz eins der Charts. Mit 70 Jahren ist er fitter denn je, rockt bei den ersten Proben für seine Tournee fast drei Stunden lang in seinen neongrünen Socken über die Bühne. Zehntausende jubeln ihm zu, als er die Tour im Mai in Gelsenkirchen startet. Dann wird er auch noch Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Gronau im Münsterland. «Deutschland nimmt wohl eine neue Droge», erklärt sich Udo das, was um ihn herum passiert, und hat auch gleich einen Namen dafür: «Udopium».



MARION ACKERMANN - Sie wird Herrin über eineinhalb Millionen Kunstwerke: Die 51-jährige Kunsthistorikerin übernimmt die Leitung der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und damit einen der wichtigsten Museumsposten in Deutschland. Ackermann kommt aus Düsseldorf, wo sie Chefin der Kunstsammlung NRW war. Dresden ist für die gebürtige Göttingerin ein großer Karrieresprung, denn die Kunstsammlungen mit der weltberühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe gehören zu den bedeutendsten Museen der Welt. «Wir müssen den Abstand der Superinstitution Museum überwinden, die Ehrfurcht beseitigen und einen eigenen Weg zur Kunst bieten, statt sie autoritär zu erklären», sagt sie.