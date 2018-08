Sondersitzung zu Sami A. soll Krise mit Gerichten bereinigen.

Düsseldorf. Die unrechtmäßige Abschiebung des tunesischen Gefährders Sami A. habe „eine tiefe Vertrauenskrise“ zwischen Gerichten und Behörden in NRW ausgelöst, sagt SPD-Fraktionsvize Sven Wolf. Deshalb erwarte er in der Sondersitzung des Rechtsausschusses am Montag von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) als „Notar der Landesregierung“ eine Entschuldigung für das Verhalten seiner Kabinettskollegen Joachim Stamp (FDP) und Herbert Reul (CDU).

Auch Grünen-Fraktionschefin Monika Düker findet, dass Biesenbach als Minister „seine Justiz im Stich gelassen hat“. Er habe sich bislang nicht ausdrücklich hinter die Gerichte gestellt. Zudem habe er im Kabinett eine „Korrektivfunktion“ und hätte Integrationsminister Stamp zur Räson rufen müssen. Die Grünen forderten bereits dessen Rücktritt, SPD-Mann Wolf äußert sich kryptischer und verweist auf Stamps Versprechen, er trage die politische Verantwortung: „Ich kenne ihn. Der steht zu seinem Wort“, so Wolf.

Einen Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag hält die Opposition indes nicht für notwendig. Es seien alle Fragen beantwortet, so Düker: Stamp habe „die Gerichte ausgetrickst“ und „Selbstjustiz“ begangen, das stehe für sie fest. Offene Fragen hingegen sieht sie bei der Behandlung des Falles Sami A. auf Bundesebene: Wenn der Gefährder doch seit Jahren Dauerthema bei Sitzungen im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) gewesen sei, warum holten die Bundesbehörden dann nicht schon vor dem Versuch einer Abschiebung eine diplomatische Zusicherung ein, dass A. keine Folter in Tunesien drohe? Man sei im engen Kontakt zur Bundestagsfraktion, die diese Fragen dort in den Innenausschuss bringen will.