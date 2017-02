Call-by-Call beschreibt die Möglichkeit, Telefongespräche über einen anderen Anbieter als den Telefonanschluss-Anbieter zu führen. Dabei ist der Begriff Call-by-Call ein Scheinanglizismus. Im Englischen bezeichnet man das Vorgehen als Dial-Around-Service (auf Deutsch bedeutet das in etwa, den eigentlich zugeordneten Dienst zu „umwählen“).

Der Anrufer wählt vor der eigentlichen Rufnummer eine Sonderrufnummer (in Deutschland 010xx). Allerdings herrscht in Deutschland oftmals das Problem, dass Anbieter ihre zunächst günstigen Angebote kurzfristig verteuern. Wer sich nicht über die aktuellen Tarife informiert (zum Beispiel täglich in unserer Zeitung), kann böse Überraschungen erleben.