Wird die Wuppertaler Seilbahn nun gebaut, oder landen die ehrgeizigen Pläne im Papierkorb? Das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Während sich die Befürworter in einer Reihe mit den Erbauern der Schwebebahn sehen, sammeln die Gegner fleißig Argumente, um das Projekt als wirtschaftliche, verkehrstechnische und ökologische Fehlplanung zu diskreditieren. Dazwischen stehen die Politiker, die das Experiment mit ungewissem Ausgang verantworten müssen. Zwei Jahre dauert nun die spannende Hängepartie. Jetzt muss es zügig in die eine oder andere Richtung gehen. Sonst bleibt Wuppertal als Stadt in Erinnerung, die hoch hinaus will, aber auf halber Strecke hängen geblieben ist.

