Für Laura Kaldinski ist der Kaffee oder Tee am Nachmittag ein echter Genussmoment. Den möchte sie auch Menschen ermöglichen, denen eigentlich das Geld dafür fehlt.

Dortmund. Die Kellnerin stellt einen dampfenden Becher Tee auf den Tisch. Laura Kaldinski nimmt die Tasse in beide Hände, schließt die Augen und nimmt einen ersten, vorsichtigen Schluck: „Mmh“. Die Tasse Tee ist für sie „ein echter Genussmoment“, wie sie sagt.

Mit Genuss kennt sie sich aus. Seit knapp zweieinhalb Jahren füllt sie den Foodblog „Für Leib und Seele“ mit Koch- und Backideen. Was ihr bis vor kurzem nicht so richtig bewusst war: Der Genuss eines Tees oder Kaffees im Café ist keine Selbstverständlichkeit. Die Statistiken bestätigen das: Stand April 2017 leben laut Bundesagentur für Arbeit in Deutschland mehr als sechs Millionen Menschen von Hartz IV. Und das ist nicht der einzige Grund, kaum Geld in der Tasche zu haben.

„Mit einem gespendeten Kaffee kann jeder zum Alltagshelden werden.“

Laura Kaldinski, Initiatorin von „Für Leib und Seele"

Das wollte sie ändern – und hat vor etwa sechs Wochen ihren Blog zum Namensgeber für ein soziales Projekt gemacht, Infomaterial entworfen, Cafébetreiber angeschrieben. Das Projekt funktioniert so. Wer ins Café geht, ein Käffchen trinkt, ein Stück Kuchen ist, kann diesen Genuss mit anderen teilen – indem er doppelt bezahlt. Zwei Kaffee bezahlen – einen trinken sozusagen. Der zweite Kaffee wird auf einen Gutschein geschrieben, der im Gastraum aufgehängt wird. Kommt nun eine andere Person, eine, die sich selbst keinen Kaffee leisten kann, darf sie den Gutschein einlösen.

Die Idee ist dabei gar nicht so neu. Die ursprünglichste Variante heißt „caffé sospeso“ und kommt aus Neapel. Caffé sospeso bedeutet übersetzt schwebender oder aufgeschobener Kaffee. Während des Ersten Weltkrieges kam es dort immer öfter vor, dass sich Menschen den Kaffee zwischendurch nicht mehr leisten konnten. Ein Unding, betrachteten in Italien viele doch das Kaffeetrinken als eine Art Grundrecht. Also begannen sie, sich gegenseitig den Kaffee zu bezahlen.

Die Idee hat seither Wellen geschlagen. Auch Laura Kaldinski ist nicht die erste, die den aufgeschobenen Kaffee nach Deutschland bringt. Auf der Internetseite „Suspended Coffees Germany“ listet Initiatorin Saskia Rüdiger seit 2013 Cafés und Restaurants in Deutschland, die mitmachen.