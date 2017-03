Freitag Am Vormittag und am Nachmittag scheint häufig die Sonne. Zeitweise ziehen aber dünne Schleierwolken über den Himmel hinweg. Zum Abend kommen von Westen her dichtere Wolkenfelder auf, am späten Abend treten im äußersten Westen mit geringer Wahrscheinlichkeit vereinzelte Schauer auf. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 24 Grad in tiefen Lagen und bei 20 bis 22 Grad im Bergland. Der Wind weht mäßig, in Böen teils stark aus Südost bis Süd, zum Abend eher aus Südwest. In der Nacht zum Samstag breitet sich die stärkere Bewölkung von Südwesten her weiter ostwärts aus. Westlich des Rheins kann es örtlich etwas regnen oder einen Schauer geben. Mit geringer Wahrscheinlichkeit können einzelne Gewitter auftreten. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 10 und 5 Grad. Der südliche Wind weht schwach.

Samstag Am Samstag ist es wechselnd, nach Westen zu auch stärker bewölkt und gebietsweise treten kurze Regenschauer auf. Bevorzugt ab den Mittagsstunden können mit geringer Wahrscheinlichkeit auch einzelne Gewitter auftreten. Die Temperatur steigt auf 14 Grad in der Eifel, sonst auf 17 Grad im Rheinland und bis auf 20 Grad in Teilen Ostwestfalens. Der Wind weht schwach, am Mittag teils mäßig aus Südwest. In der Nähe stärkerer Schauer sind starke Böen zu erwarten. In der Nacht zum Sonntag sind bei wechselnder Bewölkung lokal weiter kurze Schauer möglich. Im Laufe der Nacht klingen die Niederschläge aber ab. Ausgangs der Nacht kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen dabei zwischen 8 und 4 Grad.

Sonntag Am Sonntag bleibt es bei mal stärkerer, mal lockerer Quellbewölkung voraussichtlich meist niederschlagsfrei. Ab dem Mittag besteht eine geringe Schauerwahrscheinlichkeit. Bei einem schwachen bis mäßigen West bis Nordwestwind steigt die Temperatur auf Werte zwischen 15 und 18 Grad, im Bergland um 14 Grad. In der Nacht zum Montag kommt von Norden dichte Bewölkung auf. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 6 und 4 Grad, im Bergland bis 2 Grad. In Bodennähe ist leichter Frost möglich.