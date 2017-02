Heute treten einzelne Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter mit Graupel auf. Dazwischen zeigt sich auch die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 600 m. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 10, im Bergland 4 Grad. Der Wind weht frisch, in Böen stark. In Gewitternähe und im Bergland sind stürmische Böen möglich. Am Nachmittag lässt der Wind nach. In der Nacht zum Mittwoch halten die schauerartig verstärkten Niederschläge besonders im Süden an. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf etwa 200 bis 400 Meter. Die Temperatur geht zurück auf 4 bis 1, im Bergland bis -1 Grad. Dabei ist mit Glätte zu rechnen.

Am Mittwoch treten zunächst einzelne Regen-, Schneeregen und Graupelschauer auf. Vereinzelt sind kurze Gewitter möglich. Diese werden am Nachmittag weniger, jedoch am Abend zieht von Westen her ein Regengebiet heran. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 m an. Die Temperatur erreicht 6 bis 10 Grad, im Bergland 3 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Donnerstag regnet es zunächst verbreitet, später lassen die Niederschläge von Westen her nach. Die Temperatur geht auf 7 bis 4, im Bergland auf Werte um 2 Grad zurück. Der Südwestwind nimmt zu und weht verbreitet frisch mit stürmischen Böen, auf im Norden und in Hochlagen mit Sturmböen.

Am Donnerstag wechseln sich dichte Wolken und kurze sonnige Abschnitte ab. Es treten einzelne Schauer auf. Ein kurzes Gewitter ist nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 800 m ab. In der zweiten Tageshälfte werden die Schauer seltener. Die Temperatur erreicht 8 bis 11 Grad, im Bergland um 3 Grad. Der Wind weht frisch mit stürmischen Böen oder Sturmböen, im Bergland auch mit schweren Sturmböen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind nach. In der Nacht zum Freitag ist es wolkig oder gering bewölkt. Die Temperatur sinkt auf 5 bis 3 Grad, im Bergland auf 2 bis 0 Grad ab. Hier ist mit Glätte durch Überfrieren zu rechnen. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, vereinzelt noch mit starken Böen. DWD