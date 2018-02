Bei diesen Zügen kommt es nicht aufs Tempo an: Von Samstag bis zum Rosenmontag gehören die Straßen den Wagen der närrischen Art.

Düsseldorf. Der Höhepunkt des Straßenkarnevals rückt näher. Das kommende unbeständige Wetter sollte die Stimmung nicht trüben dürfen. Ein Überblick über die wichtigsten Züge in der Region.

Düsseldorf

Um Punkt 12.27 Uhr wird sich am Rosenmontag der närrische Lindwurm auf der Corneliusstraße im Stadtteil Bilk auf den 5,5 Kilometer langen Weg durch die Landeshauptstadt machen. Um 13.30 Uhr wird er vor dem Rathaus auftauchen und ab 14 Uhr zeitversetzt in der ARD gezeigt. Der Zug selbst wird über vier Kilometer lang sein. Insgesamt werden sich 126 Wagen mit etwa 8500 Jecken unter dem Motto „Jeck erst recht“ auf den Weg durch die Stadt machen, darunter zwölf Mottowagen. Neben 544 Wagenbegleitern stellt das CC 288 Security-Mitarbeiter. Außerdem sichern 747 Polizeibeamte den Zugweg.

Köln

Der Zoch startet am Montag wie am Tag zuvor die Schull- und Veedelsvereine um 10.11 Uhr ebenfalls in der Südstadt am Chlodwigplatz und begibt sich auf den 7,5 Kilometer langen Weg durch die Kölner Innenstadt. An der Spitze sind traditionell die Kölschen Funkentöter, das Traditionskorps der Berufsfeuerwehr. Unterwegs auf der Strecke sind mehr als 11 000 Teilnehmer. Dreieinhalb Stunden dauert es, bis der Zoch vorbeigezogen ist. Erst am späteren Nachmittag kommen die letzten Teilnehmer am Dom an. Auch Rosenmontag gilt in Köln wieder wie in den vergangenen Jahren das Glasverbot.

Wuppertal

Schon Sonntag zieht der Wuppertaler Karnevalszug durchs Tal – etwas kürzer als im letzten Jahr. Die Beteiligten, insgesamt 22 Gruppen, davon die Hälfte mit Wagen, starten um 13.30 Uhr. Die Narren ziehen dann unter ihrem Sessions-Motto „Jeck is geil“ den Hofkamp entlang Richtung Osten. Die Strecke verläuft auf der B 7 weiter am Polizeipräsidium vorbei bis nach Oberbarmen/Wupperfeld beziehungsweise zur Brändströmstraße, wo sich der Zug zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auflöst.

Krefeld

Der Krefelder Karneval bietet in diesem Jahr dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump die Stirn. „Fastelovend first“ lautet das Motto des Rosenmontagszuges, der in diesem Jahr einen anderen Zugweg nimmt und direkt am Hauptbahnhof vorbeizieht. Kommentiert wird das Geschehen an neun Standorten – unter anderem von Oberbürgermeister Frank Meyer vom Balkon des Rathauses aus. Rund 1900 Jecken werden ab 12.11 Uhr am größten Krefelder Karnevalszug teilnehmen. Die Wagenbauer werden in diesem Jahr unter anderem die Verflechtungen zwischen einem Krefelder Bordell und Spenden an Krefelder Kultureinrichtungen aufs Korn nehmen („Soli op krie-ewelsch“). Bereits am Samstag ziehen die Jecken in den Stadtteilen Verberg und Oppum, am Sonntag folgen die Züge in Gellep-Stratum und Uerdingen sowie am Veilchendienstag in Hüls, wo traditionell „Breetlook“ statt „Helau“ gerufen wird.