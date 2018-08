Düsseldorf. Sie sehen sich ziemlich ähnlich und stechen tun sie auch alle drei - Wespen, Bienen und Hornissen. Häufig werden sie als ungebetene Gäste wahrgenommen, als Bedrohung und sie stören oft den Grillabend im Garten. Aber worin unterscheiden sich diese Insektenarten eigentlich?

Während die Biene einen vergleichsweise guten Ruf hat, werden Wespen und vor allem Hornissen als besonders aggressiv wahrgenommen. Dieses Vorurteil steckt tief in unseren Köpfen. Bienen produzieren Honig und somit wird der Nutzen für den Menschen direkt ersichtlich.

Wespen hingegen erscheinen uns besonders lästig unter anderem, weil sie häufig in großen Völkern auftreten, erklärt Birgit Königs, Biologin und Pressesprecherin bei NABU. Dabei stehen Fliegen, Blattläuse oder Raupen auf deren Speisekarte - also Insekten, die wir als Schädlinge ansehen. Diese eiweißhaltige Nahrung ist eine Antwort auf die Frage, warum die Wespen so an unserem Grillfleisch interessiert sind.

Die Hornisse hat wohl das schlechteste Image, dabei sind diese Brummer weitaus friedlicher als Wespen oder Bienen, so die Biologin. Sie seien aber sehr neugierig und einen wunden Punkt hätten auch diese Tiere: und das ist ihr Nest und besonders die Einflugschneise. Ansonsten sind Hornissen nicht besonders reizbar und interessieren sich auch nicht für den Menschen.

Bienenstiche sind besonders "gemein"

Aber stechen können alle drei Insektenarten und das tut natürlich weh. Gefährlich sind die Stiche für einen gesunden Menschen aber nicht, erklärt Birgit Königs. Trotzdem ist die Angst vor einem Hornissenstich am größten.

Der Schmerz kann auch stärker sein, weil der Stachel der Hornisse gröber ist. Außerdem enthält das Gift der Hornisse einen Bestandteil, der den Bienen und Wespen fehlt und die Nerven erheblich anregt - gefährlicher ist dieser Stoff aber nicht. Es sind eher die Bienenstiche die besonders gemein sind. Ihre Stacheln haben Widerhaken und machen das Rausziehen des Übeltäters besonders schmerzhaft.

Tipp: Ablenkung durch reifes Obst

Um an schönen Sommertagen trotzdem ungestört draußen essen zu können hat die NABU-Sprecherin einen Tipp. Sie empfiehlt eine „Ablenkungsfütterung“. Dafür eigne sich reifes Obst, wie zum Beispiel Weintrauben. Der Trend dieses Jahr sei aber Kaffeesatz zu verbrennen, der ähnlich wie Weihrauch vor sich hin qualmt und die Insekten ablenkt.