Trockenheit und Wärme sorgen dieses Jahr für gute Bedingungen für Wespen. Biologin Melanie von Orlow gibt Tipps, wie man sie fernhalten und sich schützen kann.

Berlin. Trockenheit und Wärme in diesem Jahr begünstigen die Ausbreitung eines kleinen Tiers, das viele Menschen in Panik aufspringen lässt. „Es ist ein super Wespenjahr“, sagt Biologin Melanie von Orlow von der Bundesarbeitsgruppe Hymenoptera (Hautflügler) beim Naturschutzbund. Die sogenannte Schafskälte im Juni, die in früheren Jahren oft einen Rückschlag für die Populationen bedeutete, sei diesmal kein Problem gewesen. Auch Überflutungen seien in den meisten Regionen ausgeblieben.

Die Nester seien unter diesen Bedingungen groß und stark geworden, so dass viele Tiere erfolgreich durchgekommen seien, so von Orlow. Dadurch häuften sich bei ihr etwa seit Mitte Mai die Anfragen von Privatleuten, die wegen Nestern in Hausnähe Rat suchen - ungefähr 400 Anrufer hätten sich gemeldet. Allerdings: Aus Naturschutzgründen sollten Nester aber nicht ohne weiteres entfernt werden – es braucht einen vernünftigen Grund für die Beseitigung. Im Gespräch gibt die Expertin weitere Tipps.

Wie kann ich mich am besten vor Wespennestern schützen?

Melanie von Orlow: Man sollte den Wespen möglichst keinen Anreiz bieten, also keine süßen Leckereien draußen bereitstellen. Komposthaufen so umheben, dass das Obst ganz unten liegt und nicht oben präsentiert wird. Mülleimer sollte man immer abdecken, so dass da gar nicht erst eine Futterstelle entsteht.

Wie kann ich mich am besten vor Wespen schützen?

Von Orlow: Als Erstes muss man sagen: Die Wespe bräuchte vielleicht mehr Schutz vor Ihnen als umgekehrt. Die Wespe hat an Ihnen kein Interesse, sondern allenfalls an Lebensmitteln, die Sie gerade verzehren. Das heißt erstmal: Ruhe bewahren. Die Wespe sieht Sie ganz genauso wie ein Baum oder Möbelstück, das heißt, man muss auch nicht wedeln oder pusten. Wenn sie einen beim Essen partout stört: Leere Gläser stehen ja meist eh herum – drüberstülpen, beiseite stellen, weiteressen.

Welche Lebensmittel locken Wespen an?

Von Orlow: Sie sind an Nahrungsmitteln interessiert, die sie verwerten können. Das sind Kohlenhydrate in Form von Zucker und Proteinen, die sie sich gern von Wurstscheiben holen.

Sind Getränke mit Süßungsmitteln für Wespen weniger interessant als die Zuckervarianten?

Von Orlow: Generell kann man sagen, dass die Süßungsmittel nicht interessant sind. Wespen wollen wirklich den puren Stoff, also Zucker – egal ob das Glukose oder Fruktose ist.