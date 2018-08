Nach Zugunglücken wie in Bad Aibling und Meerbusch hält die Untersuchungsstelle ein Gutachten noch zurück. Erst Ende des Jahres soll es öffentlich werden.

Meerbusch/Gruiten. In Meerbusch-Osterath war es ein planmäßig fahrender Güterzug, der mit dem Ersatzsignal „Zs1“ gleichsam in Luft aufgelöst wurde. In Gruiten war es ein abgestellter und im Stellwerk unbekannter Personenzug, der im Februar 2017 das durchgehende Hauptgleis blockierte. Er verschwand durch die Betätigung der „Achszählgrundstelltaste“ virtuell vom Gleis – und ein ICE hätte den Zug fast gerammt.

Kommt es zu Problemen, herrscht im Stellwerk purer Stress

Warum passiert das immer wieder? Schließlich fahren Züge doch nicht nach Gutdünken, sondern nach sorgfältig aufgestellten Fahrplänen, abgesichert nach einem System von Signalen und gegeneinander verriegelten Gleisabschnitten. Von jeder Zugberührung geht größte Gefahr aus – deshalb muss genau das verhindert werden. Stellwerke, automatisiert aber vielfach auch manuell, organisieren das Sicherheitssystem. Kommt es zur Unregelmäßigkeit, herrscht im Stellwerk purer Stress. Dann müssen die Fahrdienstleiter Mittel und Wege finden, wie der Verkehr wieder ans Rollen kommt.

Viel zu schnell, davon ist Prof. Dr. Ing. Jörn Pachl von der Technischen Universität Braunschweig überzeugt, gehen dabei deutsche Fahrdienstleiter von einer Störung der Technik aus. Und viel zu schnell greifen daraufhin zu Ersatzbedienungen, die immer wieder fatal enden.

Das Ersatzsignal gibt’s nur in Österreich und Deutschland

Das Ersatzsignal Zs1, das die Unglücke von Bad Aibling und Meerbusch-Osterath heraufbeschwor, wurde im Zweiten Weltkrieg etabliert: Der Verkehr sollte rollen, auch wenn Strecken und Bahnhöfe bombardiert und gestört waren. Nach dem Krieg blieb „Zs1“ im Signalbuch – bis heute. Pachl weiß: Nur in Deutschland und Teilen Österreichs gibt es diesen Befehl, der den Lokführern auferlegt, am Halt zeigenden Signal vorbeizufahren und auf Höchstgeschwindigkeit zu gehen. Alle anderen Auslandsbahnen gingen besonnener zu Werke: Der Grund eines nicht auf Fahrt zu stellenden Signales muss dort intensiv gesucht werden. Der Verkehr kommt zur Ruhe. Und auf „Ersatz“ gefahren wird nur auf Sicht – und mit Bedacht.

In Meerbusch arbeiten Dienstleiter mit Kurzausbildung

Nicht so in Deutschland. Nach einem komplexen Regelwerk sollen Fahrdienstleiter die technisch gesperrte Strecke prüfen und feststellen, ob sich dort Züge befinden. Weil das unter anderem in Bad Aibling so gründlich schief gegangen ist und sich der ohnehin abgelenkte Fahrdienstleiter Michael P. mit tödlichen Folgen verhedderte, hat die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung für die Untersuchung dieses Unfalls beim Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherheit an der TU Braunschweig eine Expertise zu den „Human Factors“ im Eisenbahnwesen angefordert. Bisher wird das Gutachten unter Verschluss gehalten.

Gutachter Pachl sieht die Vorschriften der Bahn kritisch: „Das Problem ist das Regelwerk, nach dem die Fahrdienstleiter in Deutschland arbeiten. Die Mitarbeiter dürfen sehr tief in den Bahnbetrieb eingreifen.“ Das Regelwerk sei zudem für Menschen, Typ „preußischer Beamter“, gemacht, die es heute nicht mehr gebe. Heute finde man auf den Stellwerken schlechter bezahlte, oft verkürzt ausgebildete Mitarbeiter, die das komplexe System Bahn nicht wie ihre Vorgänger durchdrungen hätten.

Treffend: Beim Unglück in Meerbusch-Osterath waren Fahrdienstleiter mit Kurzausbildung im Einsatz – so viel zur These des Universitätsprofessors, dessen Gutachten mit dem Abschlussbericht zum Unfall von Bad Aibling auf den Markt kommen soll. Die Fachwelt wartet dringend darauf.