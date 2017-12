Die Chancen auf einen klaren Himmel über NRW sind in der Silvesternacht sehr gering. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst. Die Meteorologen rechnen am Sonntag mit Wind und Regen.

Essen. In der Silvesternacht sind die Chancen auf Wolkenlücken und klaren Himmel in Nordrhein-Westfalen nach der jüngsten Prognose sehr gering. Dass es um Mitternacht zum Jahreswechsel kurz aufklart, sei ungewiss, sagte Cornelia Urban vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. «Wahrscheinlich hört der Regen erst auf, wenn längst alle im Bett sind.»

Am letzten Tag des Jahres werde es tagsüber regnen, und abends sei überall im Land bei milden zehn Grad mit stürmischen Wind zu rechnen. Am Neujahrstag sei nach einigen trockenen Stunden das nächste ergiebige Regengebiet zu erwarten. Bis Silvester werde es aber noch einmal winterlich. Vor allem im Sauerland, Siegerland und im Bergischen Land gebe es viel Schnee, bevor es am Wochenende von Westen her wärmer werde. dpa