Am Tag danach steht Peter Bergen auf dem Nachbargrundstück – in nagelneuen Sportklamotten, die seine Tochter ihm rasch gekauft hat. Eine große Brandblase zieht sich über sein rechtes Ohr, ein Pflaster in der Armbeuge zeugt noch von der Behandlung im Krankenhaus in der Nacht. Feuerwehrmann berichtet von einer Feuerwalze über der Siedlung Andreas Buchmüller (r.) rettete seinen einjährigen Enkel. Aber über den Gartenzaun, an dem durch die Hitze verschrumpelte Weintrauben hängen, kann der 56-Jährige die Folgen seines mutigen Einsatzes sehen: Der Rasen ist verkokelt, Pflanzen, Gartenmöbel und sogar der pinke Plastikflamingo seiner Tochter. Aber plötzlich vor dem gestapelten Feuerholz und der Mauer zum nächsten Garten endet der schwarze Rußteppich. „Keine Ahnung, ob ich das Feuer aufgehalten habe“, sagt Bergen achselzuckend. „Ich denke schon.“ Das sei durchaus denkbar, sagt Georg Burmann, der als Einsatzleiter einer der Ersten vor Ort war. Er habe generell eine große Courage bei den Bewohnern in der Siedlung erlebt. Nachbarn, aber auch Flüchtlinge aus einer nahe gelegenen Unterkunft hätten etwa beim Aufbau der Wasserversorgung für den Großeinsatz mit 550 Lösch- und Rettungskräften aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis geholfen. Burmann ist sicher, der Brand war in Siegburg „das größte Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg“. Als er am Dienstag eintraf, hätten schon kleine Feuer bis zur nächsten Querstraße – 100 Meter entfernt von der Böschung – gelodert. „Hier war eine Feuerwalze“, betont der Feuerwehrmann. Aber zunächst hätten er und seine Kollegen sich um die 32 zum teil schwer verletzten Menschen kümmern und Verstärkung rufen müssen – und dabei zugesehen, wie die Dachstühle Feuer fingen. Burmann presst die Lippen aufeinander. „Materieller Wert ist ersetzbar. Ein Menschenleben nicht.“ Viele Siegburger spenden, Bahn und Kreissparkasse helfen Das sehen auch Peter Bergen und seine Familie so. Seine Tochter hat ihn und Frau Lydia in ihrer Wohnung aufgenommen, man hält zusammen, lacht immer wieder sogar zusammen. Wenn es um den Schaden und die Frage des Geldes geht, zuckt er nur die Schultern. Eine Gebäudeversicherung habe er – eine Hausratversicherung indes nicht. Von der Welle der Hilfsbereitschaft, die angerollt ist, weiß der 56-Jährige hier am Rande seines ausgebrannten Hauses nichts. Laut dem Siegburger Bürgermeister Franz Huhn riefen mehr als 250 Menschen an, die mit Sachspenden helfen wollten – die Stadt richtete zudem ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Köln ein. Deren Vorstandsvorsitzender meldete sich selbst am Mittwochmorgen bei Landrat Sebastian Schuster – wie Huhn verbringt dieser den Mittwoch großteils vor Ort am Urnengraben – und bot zinsgünstige Darlehen für die Betroffenen an. Die größte Finanzhilfe kommt von der Bahn, die angekündigt hat, sich mit einer halben Million Euro an einem Hilfsfonds zu beteiligen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (r.) machte sich vor Ort ein Bild. Ob indes deren Züge und Funkenflug das Feuer ausgelöst hatten, wie zunächst gemutmaßt wurde, ist noch unklar. Eine Ermittlungsgruppe des Kölner Präsidiums ist zusammen mit Kräften vom LKA vor Ort, nimmt Bodenproben, analysiert Windverhältnisse. Man sucht nach Hinweisen auf Brandstiftung, aber auch eine Glasscherbe und Sonnenlicht könnten die Flammen entzündet haben, erklärt Hauptkommissar Burkhard Rick. „Wir brauchen Zeugen“, sagt er – Anwohner etwa oder Passanten, die auf der Fußgängerbrücke über die Gleise unterwegs waren. Rick: „Es gibt erste Zeugenaussagen, die sind aber widersprüchlich.“ „Materieller Wert ist ersetzbar. Ein Menschenleben nicht.“ Georg Burmann, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Siegburg, über den Einsatz, bei dem erst Verletzte versorgt werden mussten, während die Dachstühle Feuer fingen Hinter ihm fährt ein Drehleiterkorb der Feuerwehr in die Höhe. Darin steht neben Landrat Schuster NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Noch schlimmer“ als von unten sehe es von oben aus, sagt er nach der Fahrt betroffen. „Als hätte eine Granate eingeschlagen.“ Eigentlich weilt er gerade im Mallorcaurlaub, am Morgen war er extra zurückgeflogen, um den Menschen in Siegburg seine Unterstützung zuzusagen – selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt am Mittwoch aus Berlin Genesungswünsche an die Verletzten ausrichten und dankt der Feuerwehr für ihre Arbeit. „Ich bin froh, dass ich gekommen bin“, sagt Reul. Am Nachmittag geht sein Flieger zurück. Auch Andreas Buchmüller wollte am Donnerstag mit seiner Familie auf die Baleareninsel in den Urlaub fliegen. Damit wird es nun nichts – noch die kleinste Konsequenz des Siegburger Feuers.