Meinung Kommentar: Sicher ist sicher

Wo fängt man jetzt an und wo hört man auf? Was muss getan werden, damit sich die Menschen in unsicheren Zeiten sicherer fühlen – und was ist einfach zu viel? Vor dieser schwierigen Frage steht die Polizei – stehen aber auch die Karnevalsvereine. Die einen bitten darum, einfach jegliche Bewaffnung außerhalb von Veranstaltungen wegzulassen. Die anderen wenden ein, diese gehöre eben zum Kostüm und das sei jedem im Rheinland klar.

Vermutlich haben beide Seiten Recht. Letztlich muss man wohl bitten: Beweist alle Empathie und Augenmaß. Sollen die Garden auf der Bühne ihren Degen präsentieren – in der Kneipe, ob Düsseldorfer Altstadt oder Kölner Ringe – hat er nichts zu suchen. Einfach zu Hause lassen und fertig. Sicher ist sicher.