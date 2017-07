Der Wuppertaler Johannes Stein war zum ersten Mal im Mittelmeer im Einsatz. Mit seinem Vater fuhr er auf der „Sea Eye“ mit, um schiffbrüchige Flüchtlinge zu retten. Seine Erlebnisse hat er in einem Tagebuch festgehalten.

Die Crew: Thomas Brodbeck (RIB-Fahrer), Gerd Geißendörfer (Kommunikator), Raphael Brodbeck (Koch & Kommunikator), Franziska Hansen (Kapitänin), Andreas Unruh (Maschinist), Achim Stein (Arzt), Johannes Stein (Arzt), Ivo Unruh (Deckshand), Martin Ernst (Einsatzleiter)

Tag 1, Dienstag 20.6.2017

Wir übernehmen morgens das Schiff, eine richtige Übergabe im vorgesehenen Sinne findet nicht statt, da etliche Besatzungsmitglieder der alten Crew schon abgereist sind (inklusive Arzt). Der Sanitäter gibt uns eine kurze Einweisung im Hospital. Wir fahren in die Krankenhausapotheke und besorgen benötigte Medikamente etc. Abends präparieren wir zwei Rettungsinseln, das bedeutet, Treibsäcke entfernen, Überlebensutensilien, inkl. Messer etc. entfernen und danach wieder zusammenfalten. Dabei aufpassen, dass der Zünder nicht ausgelöst wird...

Tag 2, Mittwoch 21.6.2017

Die Ausfahrt aus dem Hafen von Valletta verzögert sich, da beim Festzurren der Rettungsinsel dann doch der Zünder gelöst wird. Von der nun aufgeblasenen Insel müssen wir anschließend dann an Land die Luft wieder ablassen und die Insel zusammenfalten. Die gut 350 km Fahrt ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste dauert bei ruhiger See ca. 30 Stunden (bei 7,5 Knoten Fahrt). Auf dem Weg machen wir nachmittags insgesamt vier Aus- und Einkranübungen mit dem RIB.

Tag 3, Donnerstag 22.6.2017

Morgens wird die See etwas rauer, wir treffen gegen 15.30 Uhr im Zielgebiet ein und patrouillieren nur noch in etwa 30 sm Entfernung zur Küste. Generell ist am Nachmittag nur selten mit Flüchtlingsbooten zu rechnen, da diese meistens nachts starten unddementsprechend am Morgen die 16-24 Meilen Grenze erreichen. An diesem Tag gibt es keine Sichtungen. Abends übergeben wir dem Schiff ‚Iuventa‘ der Organisation Jugend Rettet noch ein Satellitentelefon. Nachts wird, sofern es keine Meldungen über Sichtungen gibt, in sicherem Abstand von der Küste auf etwa 30-40 Meilen gedriftet, d.h. der Motor ist aus (Stromgenerator läuft noch) und man treibt mit der Strömung. Wache muss allerdings auch nachts gehalten werden.

Tag 4, Freitag 23.6.2017

An diesem Tag ist die See ruhig, potentiell also 'gute' Verhältnisse für Schleuser. Wir patrouillieren auf der 24 Meilen Grenze, haben aber den ganzen Tag keine Sichtungen. Gegen 15 Uhr übergibt uns die Seefuchs (das zweite Boot der Organisation Sea-Eye) AIS-Transponder zum Befestigen an der Rettungsweste, bzw. zur Übergabe an RB’s bei starker Drift. In der Nachtwache nähert sich ein Kriegsschiff bis auf 2 sm der Sea-Eye, ansonsten ereignislos.