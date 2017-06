In einem Wohnhaus im münsterländischen Sassenberg eskaliert ein Streit. Am Ende sind sechs Personen verletzt, eine davon schwer. Die Täter sind auf der Flucht.

Sassenberg. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Sassenberg im Münsterland sind am Montag sechs Menschen verletzt worden. Mehrere Täter seien auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Was genau am Tatort passiert ist, sei noch völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Einsatzkräfte seien am Montagmorgen zu einem Wohnhaus gerufen worden. Sechs Menschen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einem davon schlossen die Ärzte Lebensgefahr nicht aus. «Warum der Streit zwischen den Personen in dem Wohnhaus derart eskalierte und was Inhalt der Streitigkeiten war, ist bislang völlig unklar», sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Auf der Suche nach den Tätern sperrte die Polizei den Ortsteil teilweise ab und setzte auch einen Hubschrauber ein. Es deute aber nichts darauf hin, dass von den Tätern eine Gefahr für andere Menschen ausgehe, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details zur Tat veröffentlichten die Ermittler zunächst nicht. (dpa)