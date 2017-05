Am Wochenende ist in der Umgebung einiges los. Wir haben ein paar Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen zusammengestellt.

Düsseldorf. Von 24 auf 31 Grad klettern die Temperaturen über das Wochenende. Wir haben Tipps aus der Umgebung gesammelt, was über das Feiertagswochenende geboten wird.

Düsseldorf

Freibad-Saison. Die Freibäder Benrath und Rheinbad starten am Donnerstag an Christi Himmelfahrt in die Saison. Das Strandbad Lörick steht Schwimmern schon seit dem 15. Mai zur Verfügung. Am Donnerstag öffnen alle Freibäder von 9 bis 20 Uhr. Freitag ist das Strandbad Lörick von 6 bis 20 Uhr, das Freibad Benrath von 7 bis 20 Uhr und das Rheinbad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag sind die drei Freibäder von 9 bis 20 Uhr zu benutzen. Erwachsene zahlen in dieser Freibadsaison in allen Bädern 4,60 Euro Eintritt, Kinder drei Euro.

Tap Dance Days. Es darf gesteppt werden: In Düsseldorf gibt es vom 25. bis zum 28. Mai zum 20. Mal die „Tap Dance Days“. Einer der Akteure ist Profitänzer Daniel Luka. Es gibt Workshops zum Mitmachen und diverse Aufführungen im Tanzhaus

Mythos Tour de France. Die Ausstellung Mythos Tour de France im NRW Forum macht Lust auf den Grand Départ, der dieses Jahr in Düsseldorf stattfindet. Das Museum hat am Donnerstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr und Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht Euro, fünf Euro ermäßigt und für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre einen Euro.

Wuppertal

Stadtteilfest. Ab Donnerstag findet im Wuppertaler Stadtteil Barmen wieder das Fest „Barmen live“ statt. Das Ganze Wochenende gibt es rund um den Johannes-Rau-Platz ein buntes Programm. Insgesamt 22 Musiker treten hier auf.

Auch für Sportbegeisterte ist etwas geboten: Beim Programm „Fit&Fun in Barmen“ zeigen am Samstag unter anderem Gruppen der Body & Dance Company und der Tanzfabrik Wuppertal von 15 bis 15.30 Uhr ihr Können.

Rockig wird es am Freitag von 19.30 bis 23 Uhr. Unter dem Stichwort „Barmen kulturell“ zeigt der Zirkus „Wunderkind“ am Sonntag von 14.30 bis 15 Uhr seine Show.