Aalen (dpa/lnw) - Geduldsprobe für Autofahrer: Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 29 bei Aalen am Mittwochmorgen in Richtung Stuttgart gesperrt worden. Es sei unklar, wie lange die Fahrbahn zwischen Lorch-Waldhausen und Plüderhausen gesperrt bleibe, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zuvor war ein Lastwagen mit einem Auto zusammengestoßen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Polizei rät, die Unfallstelle ab Lorch-Waldhausen zu umfahren.