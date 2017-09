Siegen. Mehrere Schüler haben am Montag in einem Schulschwimmbad in Siegen Atemwegreizungen durch Schwefelsäure erlitten. Der Vorfall geht auf einen Schaden im Technikraum zurück, teilte die Polizei mit. Zwar sei das Bad sofort evakuiert worden, einige Schüler seien trotzdem leicht verletzt oder vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Konkrete Verletztenzahlen nannte die Polizei nicht. Die Feuerwehr dekontaminierte den Raum. Die Betroffenen kamen vorübergehend in einem nahen Altenheim unter. dpa