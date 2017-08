Die Eltern der 13-jährigen Autistin sind verzweifelt. Der normale Unterricht scheint unmöglich. Und „Freilernen“ ist verboten.

Wuppertal. Wenn am Mittwoch die Schule wieder startet, bleibt Lias Stuhl im Klassenzimmer leer (Name von der Redaktion geändert). Die 13-Jährige ist krankgeschrieben; ihre Eltern haben „die Notbremse gezogen“, sagt Vater Markus Kramp (Name geändert). Vorm Lernen auf Knopfdruck, Benotung aus Willkür, dem gesamten Schulsystem. Aus Angst vor Verurteilung und rechtlichen Konsequenzen will die Familie aus Wuppertal anonym bleiben.

Montessori, Regel- oder Waldorfschule: „Wir kommen mit dem System nicht klar, egal welche Schulform wir wählen“, sagt Kramp. Hinter der Familie liegt ein jahrelanger, kräftezehrender Kampf ums Aufstehen, Hausaufgaben machen, Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. „Seit Lia in der Schule ist, gibt es Probleme.“ Und seitdem verzweifelte Gespräche mit Ärzten, Psychologen, dem Jugendamt.

Über Lia, die Autistin, der die Psychologen jetzt auch eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) attestierten. Markus Kramp öffnet die Tür zum Zimmer seiner Tochter. Bücher und Zeitschriften, CDs und Schminkutensilien liegen auf dem Boden verstreut – ein symbolischer Zustand. „Genau so ein Chaos herrscht in unserem Leben.“

„Schulfrei-Community“ verweist auf andere Länder als Vorbilder

Für Kramps Wunsch, die „natürliche Neugierde unserer Tochter ohne Zwang zu fördern“ und Lia mit seiner Frau zu Hause zu unterrichten, gibt es einen Namen: Freilernen. Nur: In Deutschland ist das verboten.

„In anderen Ländern hat ein Kind ein Recht auf Bildung, bei uns die Pflicht, in die Schule zu gehen“, sagt Stefanie Mohsennia. Die 47-jährige Erkratherin hatte sich 2005 dazu entschieden, ihren Sohn nicht einschulen zu lassen. Stattdessen war sie nach Kanada ausgewandert, um den damals Sechsjährigen Julian selbst zu Hause zu unterrichten. Sie findet: „Schulpflicht ist nicht mehr zeitgemäß, wir stehen damit in Deutschland ziemlich alleine da.“

Freilernen

Abschluss Auf der Webseite der Schulfrei Community heißt es: „Freilerner brauchen ihr Lernen nicht auf eine Institution oder einen bestimmten Ort zu beschränken. Die ganze Welt ist ihr Klassenzimmer.“ Vom Leben zu lernen, und das aus dem eigenen Interesse heraus, so beschreibt Gründerin Stefanie Mohsennia den Leitgedanken des Freilernens. In vielen Nachbarländern, Belgien etwa, ist das Praxis, in Kanada das Konzept des „Homeschoolings“ eine anerkannte Alternative zur Schule. Hierzulande begehen Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, eine Ordnungswidrigkeit, die rechtliche Konsequenzen wie Bußgelder und Sorgerechtsentzug haben kann.

schulfrei-community.de Freilerner haben die Möglichkeit, über externe Prüfungen einen Schulabschluss wie das Abitur zu machen. Das berechtigt sie ebenso zu einem Studium wie junge Menschen, die ihre Allgemeine Hochschulreife an einer Schule erworben haben.

Heute leben Mohsennia und ihr erwachsener Sohn wieder in NRW. Gemeinsam haben sie die Schulfrei-Community gegründet. Etwa 3000 Kinder bundesweit sind Mohsennias Schätzungen zufolge derzeit Freilerner. Den Eltern dieser Kinder drohen rechtliche Konsequenzen, die auch Markus Kramp und seine Frau fürchten: „Wenn wir unsere Tochter nicht mehr zur Schule schicken, steht das Jugendamt schnell vor der Tür. Das Risiko eines Sorgerechtsentzugs wollen wir nicht eingehen.“

Lias Eltern denken auch über einen Umzug nach Belgien nach

Den Gedanken, in Wuppertal alle Zelte abzubrechen und auszuwandern, nach Belgien etwa, wo Freilernen erlaubt ist, haben Kramp und seine Frau schon etliche Male durchgespielt. „Wir wären dann Schulflüchtlinge, dabei wollen wir gar nicht aus Deutschland weg.“ Eine andere Idee, aufs Land zu ziehen, an den Niederrhein nach Issum, wo ehemalige Lehrer in einem alten Schulgebäude freies Lernen möglich machen, scheitert schon an der Warteliste.