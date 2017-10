Siegen. Nach einem starken Feuer auf einem angrenzenden Firmengelände ist eine Schnellstraßen-Brücke der B62 in Siegen gesperrt. «Die Tragfähigkeit muss genau geprüft werden», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Ein Sachverständiger des Landesbetriebs Straßen.NRW solle insbesondere die Stützpfeiler der Brücke begutachten. Die Hitze könnte den Beton beschädigt haben. Mehrere Personen sind bei dem Brand leicht verletzt worden.

Auf dem Gelände eines Autoverwerters unterhalb der Brücke kam es am Donnerstagmittag zu dem Brand. Die Sperrung der Straße, die noch mindestens bis Freitagmittag andauern wird, war nicht die einzige Folge. Zudem wurde der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Siegen und Niederschelden zeitweise eingestellt. Wegen des starken Rauchs sollten Anwohner zunächst Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, hieß es am Abend bei der Polizei. Auch zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Durch den Brand in der Firmenhalle wurden nach den ersten Erkenntnissen unter anderem auch Oldtimer beschädigt. dpa