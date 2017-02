Essen/Düsseldorf. Vor allem im Rheinland kam es am frühen Samstagmorgen zu Schneefällen.



Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, verlagern sich am Samstagmittag die Niederschläge vom Rheinland etwas weiter nach Westfalen hinein, gehen aber allgemein in den tiefen Lagen von Schnee in Regen über. Schnee fällt dann zumeist oberhalb von etwa 300 bis 400 Metern. Dort tritt Schneeglätte auf.



In der Nacht zum Sonntag, bis Sonntagfrüh, fällt erneut gebietsweise Schnee mit Mengen zwischen 1 und 3 cm, wobei die Schneefallgrenze teils wieder bis in tiefe Lagen sinkt. Zudem ist Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Weiterhin ist örtliches Glatteis durch vorübergehend auftretenden gefrierenden Regen möglich.

Wettervorhersage Sonntag



Am Sonntag ist es zunächst stark bewölkt, teils neblig trüb, im Rheinland auch örtlich mit etwas Schnee oder Regen. Im Tagesverlauf lockert es dann von Westfalen her auf. Die Temperatur erreicht Werte zwischen knapp über 0 Grad in Richtung Weser und 7 Grad im Rheinland. Im Rothaargebirge herrscht weiterhin Dauerfrost. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.



In der Nacht zum Montag ist es meist leicht bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 0 Grad entlang des Rheins und bis zu -5 Grad im Bergland zurück. Es besteht Glättegefahr durch Reif und Überfrieren. Vor allem an der Grenze zu Hessen ist Nebel möglich. dwd/red