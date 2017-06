Oer-Erkenschwick. Bei einer Schießerei in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) sind am Dienstagabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage am Abend mitteilte, seien bei dem Streit mehrere Schüsse gefallen. Zwei Personen seien dabei schwer, zwei weitere leicht verletzt worden. Mehrere Medien hatten zuerst online darüber berichtet.

Einer der Beteiligten sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Nach ihm werde mit einem Hubschrauber und einer Hundertschaft gesucht. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung lagen zunächst keine Informationen vor. dpa