Heute früh und im weiteren Tagesverlauf ist es überwiegend stark bewölkt, nach Norden zu sind die Wolkenlücken zeitweise größer. Es kommt zu schauerartigem Regen. Einzelne eingelagerte Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Oberhalb etwa 600 Meter schneit es. Am Abend werden die Niederschläge etwas schwächer. Es werden Höchstwerte von 6 bis 10, im Bergland 3 bis 5 Grad erreicht. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der von Südwest allmählich auf Nordwest dreht. In der Eifel gibt es anfangs noch einzelne Windböen. Ab dem Mittag lässt der Wind deutlich nach. In der Nacht zum Dienstag ziehen bei starker Bewölkung weiterhin Schauer vorüber. Die Intensität lässt etwas nach. Oberhalb etwa 400 bis 600 Meter schneit es. Die Temperatur geht auf 4 bis 1 Grad zurück, im Bergland auf 1 bis -1 Grad. Dabei ist streckenweise mit Glätte durch Überfrieren, Schnee oder Schneematsch zu rechnen.

Am Dienstag hält das durchwachsene Wetter an. Bei stark bewölktem Himmel kommt es noch zu Schauern, die zum Abend nachlassen. Im höheren Bergland fällt wiederum Schnee. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 bis 8, im Bergland bei 1 bis 4 Grad. Der Wind weht meist schwach aus Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch lockert die Bewölkung vorübergehend auf. Die Temperatur geht auf 3 bis 1 Grad, im Bergland bis -1 Grad zurück. Dabei ist streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Der Wind bleibt schwach und dreht auf Südwest.

Am Mittwoch verdichtet sich die Bewölkung erneut und am Vormittag kommt von Westen Regen auf, der sich über NRW ausbreitet. Die Schneefallgrenze steigt auf über 1000 Meter an. Die Temperaturmaxima liegen bei 7 bis 10 Grad, im Bergland bei Werten um 4 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig. Im Bergland und im Aachener Raum treten Windböen auf. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei starker Bewölkung, aus der es regnet. Ausgangs der Nacht lässt der Niederschlag gebietsweise nach. Die Temperatur geht auf 6 bis 4, im Bergland bis 2 Grad zurück. DWD