Düsseldorf. Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat seine Gepäckregeln nochmals verschärft. Ab November diesen Jahres verlangt die Airline für ein "zweites" Handgepäckstück eine Gebühr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Gebührenfrei ist dann nur noch ein kleines Gepäckstück, das man unter dem Vordersitz verstauen kann, höchstens 40 x 20 x 25cm groß ist und nicht mehr als 20 Liter Inhalt hat. Das eigentliche Handgepäck - also ein bis zu zehn Kilogramm schwerer Kabinen-Koffer - kostet die Reisenden zukünftig acht Euro.

Ryanair begründet die neue Regelung mit Verzögerungen beim Boarding durch größere Taschen und Koffer. Diese bringen den eng getakteten Flugplan durcheinander und kosten das Unternehmen viel Geld.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer für sechs Euro Priority-Boarding zum normalen Ticket hinzubucht, kann auch in Zukunft zwei Handgepäckstücke mit an Board nehmen. nd