Nürnberg. Trotz der Terrorwarnung beim Zwillingsfestival «Rock am Ring» gehen die Konzerte bei «Rock im Park» in Nürnberg weiter. «Es gibt keine konkrete Gefährdungslage», sagte ein Sprecher des Veranstalters am Freitagabend. Kurz nach der Unterbrechung von «Rock am Ring» am Nürburgring in der Eifel durch die Polizei startete in Nürnberg das nächste Konzert der Toten Hosen - die Fans ließen sich in ihrer Feierlaune nicht beirren. Bei «Rock im Park» sind in diesem Jahr rund 85 000 Zuschauer auf dem Festivalgelände.

Die Zwillingsfestivals gehen mit denselben Bands, aber in anderer Reihenfolge über die Bühne. Auch bei «Rock im Park» waren die Sicherheitsvorkehrungen schon vor dem Start wenige Tage nach dem Terroranschlag auf ein Konzert im englischen Manchester vorsorglich verstärkt worden. Die Zahl der Sicherheitskräfte war von rund 1000 auf etwa 1300 Mitarbeiter erhöht worden. dpa