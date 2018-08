Der sogenannte Erdüberlastungstag fällt in diesem Jahr bereits auf den 1. August. Der weltweite Ressourcenverbrauch übersteigt das „ökologische Vermögen“.

Düsseldorf. Am „Steuerzahlergedenktag“ beklagt der Bund der Steuerzahler alljährlich ein von ihm errechnetes Datum, ab dem Bürger und Betriebe rechnerisch für ihr eigenes Portemonnaie arbeiten. In diesem Jahr war das der 18. Juli. Davor sei rechnerisch das gesamte Einkommen in Steuern und Beiträge geflossen. Während sich das noch als Gejammer abtun lässt, weil dagegen stehende staatliche Leistungen unberücksichtigt bleiben, stimmt ein anderer Gedenktag nachdenklicher: der vom „Global Footprint Network“ berechnete Erdüberlastungstag.

Der Erdüberlastungstag und wie er berechnet wird

Gemeint ist damit das Datum, ab dem die menschliche Nachfrage nach natürlichen Ressourcen die Kapazität der Erde für deren Reproduktion in dem entsprechenden Jahr übersteigt. In der Sprache der Ökonomen: Es ist der Tag, an dem die Menschheit ihr für dieses Jahr zur Verfügung stehendes Vermögen aufgebraucht hat und sich nun Geld leiht. Nicht bei einer Bank, sondern bei der Erde, deren natürliche Ressourcen, die stillen Reserven sozusagen, angezapft werden. Mit Folgen, die nicht erst in der Zukunft zu spüren sein werden: Umweltzerstörung, Artensterben, Hungersnöte, extreme Wetterereignisse.

1990 war dieser „Earth Overshoot Day“ wie er im Englischen genannt wird, noch der 11. Oktober, die Weltbevölkerung wirtschaftete damals noch vergleichsweise ökologisch. Im Jahr 2000 war der Tag schon auf den 23. September vorgerückt. 2010 war das für das Jahr zur Verfügung stehende Vermögen bereits am 8. August aufgebraucht. Und in diesem Jahr leben wir bereits seit dem 1. August auf Öko-Pump. Ab diesem Erdüberlastungstag verbraucht die Weltbevölkerung als Ganzes mehr Acker- und Weideland, mehr Fischgründe und Wald als ihr rechnerisch zur Verfügung steht. Und es werden mehr CO2-Emissionen ausgestoßen, als Wälder und Meere aufnehmen können.

Dabei ist der 1. August der Tag, der für den gesamten Planeten gilt. Der Durchschnittswert also, der sich aus stark Ressourcen verbrauchenden und in dieser Hinsicht sparsameren Ländern ergibt. Entsprechend gibt es aber auch nationale Erdüberlastungstage.

Erdüberlastungstag Ideenschmiede Das Global Footprint Network ist eine internationale Organisation (USA, Schweiz, Belgien, Philippinen), die daran arbeitet, richtungsweisende Wege für nachhaltige politische Entscheidungen in einer Welt mit begrenzten Ressourcen aufzuzeigen. Alljährlich berechnet die Organisation anhand von Datenanalysen den Erdüberlastungstag.

Damit ist der Tag gemeint, an dem die Erde ins ökologische Minus geriete, wenn sich alle Länder so verhielten wie das jeweilige Land. Für den Energie-verprassenden Wüstenstaat Katar ist das Datum bereits der 9. Februar, für Vietnam erst der 21. Dezember. Erwartungsgemäß ziehen Länder wie Deutschland (2. Mai) oder die USA (15. März) den Schnitt deutlich herunter.