Wetter NRW Reifglätte und eisige Minusgrade

Nordrhein-Westfalen liegt im Einflussbereich eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über Tschechien. Dabei wird mit einer östlichen Strömung kalte Kontinentalluft herangeführt.

Heute scheint in der Südhälfte bei nur wenigen hohen und mittelhohen Wolkenfeldern häufig die Sonne. Etwa nordöstlich einer Linie Münster-Warburger Börde hält sich dagegen zeitweise dichtere Bewölkung, es bleibt aber auch dort trocken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 5 Grad im Tiefland und bei 0 bis 3 Grad im Bergland. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag bleibt es im Norden überwiegend stark bewölkt und trocken. Im Süden ist es gebietsweise gering bewölkt oder klar. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen -1 Grad im Norden und am Niederrhein und -9 Grad im Bergland. Stellenweise kann Reifglätte auftreten.

Am Samstag ist es südlich der Ruhr heiter oder sonnig. Nördlich davon halten sich anfangs noch dichtere Wolkenfelder, die sich bis zum Abend auflösen. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 2 bis 4 Grad, in den Hochlagen von Sauerland und Eifel -1 bis 1 Grad. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.

Am Sonntag ist es verbreitet sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperatur am Nachmittag erreicht Werte zwischen 1 und 3 Grad, im höheren Bergland bis 0 Grad. Der Wind weht schwach aus teils östlichen, teils aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag ist es erst teils gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebelfelder.