Heute früh ist es stark bewölkt bis bedeckt und es regnet verbreitet leicht bis mäßig, zunächst vor allem in Westfalen, später auch im Rheinland. Die Temperatur erreicht zwischen 9 Grad in der Warburger Börde und 13 Grad westlich des Rheins, im Bergland 6 bis 10 Grad. Dazu weht der Wind schwach aus West bis Nordost. In der Nacht zum Mittwoch ist es meist stark bewölkt und der Regen zieht sich allmählich in die Gebiete westlich des Rheins zurück. Ist Ostwestfalen kann die Bewölkung dann stellenweise auch auflockern. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 7 und 4 Grad, im Bergland auf 5 bis 2 Grad.

Am Mittwoch ist es teils wolkig, teils stark bewölkt. Im Laufe des Tages kommt schauerartiger Regen auf, örtlich gibt es auch Gewitter, die vereinzelt mit Starkregen einhergehen können. Die Temperatur erreicht Höchstwerte um 16 Grad, im Bergland 11 bis 14 Grad. Der Nordost- bis Ostwind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise fällt mitunter schauerartiger Regen. Die Temperatur geht auf 8 bis 4 Grad zurück.

Am Donnerstag überwiegt dichte Bewölkung. Zeit- und gebietsweise fällt etwas Regen. Die Temperatur erreicht 12 bis 15 Grad, in den Mittelgebirgen 9 bis 13. Der Nordostwind weht mäßig, in Böen auch frisch. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt und stellenweise regnet es etwas. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 5, im Bergland bis 3 Grad.