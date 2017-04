Heute früh und Vormittag weitet sich dichte Bewölkung nach Südosten aus, Regen bleibt dabei allerdings die Ausnahme. Im Vorfeld scheint vor allem in den südlichen Landesteilen noch zeitweise die Sonne und zum Abend können sich vom Münsterland her wieder einzelne Auflockerungen durchsetzen. Die Temperatur erreicht 11 bis 14 Grad, im Bergland 9 bis 12 Grad. Der Wind weht mäßig, im Münsterland sowie im Bergland in Böen vorübergehend auch stark aus Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend wolkig. Dabei kann es von der Eifel bis nach Ostwestfalen gelegentlich etwas regnen. Die Temperatur geht auf 5 bis 3 Grad, im Bergland auf 2 bis 0 Grad zurück. Der Wind weht mäßig aus Nordwest.

Am Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt bis bedeckt. Stellenweise kann es dabei leicht regnen. Im Laufe des Tages lockert es etwas auf, und es bleibt dann trocken. Die Temperatur steigt auf 10 bis 12 Grad, im Bergland auf 7 bis 9 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. In der Nacht zum Freitag ist es anfangs nur gering, im Laufe der Nacht zunehmend wieder stark bewölkt. Dabei bleibt es trocken. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Temperatur geht auf 4 bis 2 Grad, im Bergland auf 2 bis 0 Grad zurück. Lokal ist dabei Frost in Bodennähe möglich. Der meist nur noch schwache Wind weht überwiegend aus Richtungen um West.

Am Freitag ist es meist stark bewölkt, aber trotzdem meistens trocken. Die Temperatur erreicht 13 bis 15 Grad, im Bergland 9 bis 12 Grad. Der Wind weht schwach, tagsüber zeitweise mäßig, aus Nordwest. In der Nacht zum Samstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Morgens können sich einzelne Nebelbänke bilden. Die Temperatur sinkt auf 6 bis 3 Grad, im Mittelgebirge auf 4 bis 1 Grad. Der schwache Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. DWD