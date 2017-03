Heute früh und am Vormittag zieht von Holland her Regen heran und erreicht mittags Ostwestfalen. Am Nachmittag und am Abend regnet verbreitet, teils ergiebig. Die Temperaturmaxima liegen bei 7 bis 10 Grad, im Bergland bei Werten von 4 bis 6 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig. Es muss im Flachland vereinzelt sowie im Bergland allgemein mit Windböen, in exponierten Lagen mit stürmischen Böen gerechnet werden. Im Laufe des Abends lässt der Wind nach. In der Nacht zum Donnerstag regnet es bei dichter Bewölkung vor allem in der Südhälfte verbreitet. Ausgangs der Nacht lässt der Niederschlag von Norden her nach. Die Temperatur geht auf 7 bis 4, im Bergland bis 2 Grad zurück. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Am Donnerstag wechseln sich dichte Wolken und etwas Sonne ab. Vereinzelt sind Schauer durch. Die Temperatur steigt auf 10 bis 13 Grad, im Bergland auf Werte um 9 Grad. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis West mit starken Böen. In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer ab und es lockert verbreitet auf. Gebietsweise bildet sich Nebel. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 2 Grad, im Bergland bis auf 0 Grad. Der Westwind weht anfangs noch teils mäßig und stark böig, flaut im Nachtverlauf aber ab.

Am Freitag scheint nach Auflösung des Nebels zeitweise die Sonne. Am Nachmittag ziehen in der Westhälfte dichtere Wolken heran. Es bleibt aber trocken. Die Temperatur erreicht Höchstwerte von 11 bis 14 Grad, im Bergland um 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht zum Samstag ist es wolkig. Dabei bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf 5 bis 1 Grad zurück, im Bergland auf 1 bis -1 Grad. Der schwache Wind dreht auf Süd. DWD