Wolkig, teils Schnee, teils Regen, bis zum frühen Nachmittag nach Westen abziehend. Nachts zeitweise aufgelockert bewölkt, leichter bis mäßiger Frost und örtlich Glätte.

Heute früh ist es erst stark bewölkt bis bedeckt und teils auch neblig trüb. Zeitweise fällt etwas Schnee, Schneeregen oder Regen. Dabei liegt die Schneefallgrenze in Richtung Eifel bei 500 bis 600 m, Richtung Münster und Weser bei 0 bis 200 m. Zwischen den Niederschlägen gibt es auch wiederholt längere trockene Abschnitte. An dieser Verteilung ändert sich bis zum frühen Nachmittag wenig. Im weiteren Verlauf des Tages klingen die Niederschläge von Osten mehr und mehr ab und in Westfalen lockert die Bewölkung etwas auf. Östlich des Teutoburger Waldes und im Rothaargebirge herrscht gebietsweise leichter Dauerfrost zwischen 0 und -2 Grad. Ansonsten werden +1 bis +4 Grad erreicht. Der Wind weht mäßig aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Donnerstag ist es vielfach locker bewölkt, nur zeitweise zieht hohe Bewölkung vorüber. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen -3 Grad im Rheinland und -9 Grad in Ostwestfalen. Vor allem in der Eifel tritt Glätte durch überfrierende Nässe, sonst vereinzelt durch Reif auf.

Am Donnerstag ist es meist heiter und niederschlagsfrei. Zeitweise ziehen ausgedehnte hohe Wolkenfelder vorüber. Es bleibt aber trocken. Dabei herrscht in großen Teilen von Westfalen sowie im Bergland Dauerfrost um 0 Grad. Im Rheinland werden Höchstwerte bis +3 Grad erreicht. Der unangenehme Ostwind weht mäßig, im Bergland teils mit starken Böen. In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt, in der Eifel und im Aachener Raum auch wolkig. Es tritt leichter bis mäßiger Frost auf mit Tiefstwerten zwischen -4 und -9 Grad. Es kann stellenweise Glätte durch Reif auftreten.

Am Freitag zeigt sich der Himmel zunächst locker bewölkt. Am Abend ziehen dichtere Wolken durch und im Bergland kann es einzelne Flocken geben. Sonst bleibt es aber trocken. Die Temperatur kann im Rheinland +1 bis +4, in Westfalen -2 bis +1 Grad erreichen. Der Wind weht mäßig aus Ost. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt, teils auch klar. Im Bergland können auch dichtere Wolken durchziehen aus denen vereinzelt etwas Schnee fallen kann. Die Temperatur geht auf -1 bis -3 Grad, im Bergland bis -5 Grad zurück. DWD