Düsseldorf. Die Bundespolizei hat im Zusammenhang mit ihrer groß angelegten Aktion gegen eine Bande im Rotlichtmilieu mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen. Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochvormittag in Siegen sagte. Viele dieser Personen seien in den mehr als 60 durchsuchten Bordellen und Massagesalons angetroffen worden. In zahlreichen Fällen bestehe zumindest der Verdacht des illegalen Aufenthaltes. Schwerpunkt der Aktion ist Nordrhein-Westfalen.

Es geht bei der Razzia um gefälschte Visa, Menschenhandel, Zuhälterei und Zwangsprostitution

Der Bande, deren Kern aus 15 bis 20 Menschen mit deutscher und thailändischer Nationalität bestehen soll, wird Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und Ausbeutung von Prostituierten vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmorgen in Siegen. Die mutmaßlichen Täter sollen mehrere Hundert Frauen und Transsexuelle mit gefälschten Visa aus Thailand nach Deutschland eingeschleust haben, um sie der Prostitution zuzuführen. Sie hätten nach bisherigen Ermittlungen einen siebenstelligen Betrag eingenommen. Die Prostituierten sollen von Bordell zu Bordell gereicht worden sein. Wie alt sie sind, wollte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Stuttgart zunächst nicht sagen. Hauptbeschuldigte ist nach Angaben der Bundespolizei eine 59 Jahre alte Frau aus Thailand, die in Siegen wohnt und verhaftet worden ist.

Polizisten überprüfen Personalien im Rotlichtmilieu.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte die Großrazzia der Bundespolizei einen beispiellosen Schlag gegen „ein bundesweit verzweigtes Netzwerk“. „Viele hunderte Frauen und Männer waren der menschenverachtenden grenzenlosen Profitgier von Schleusern über Jahre und Landesgrenzen hinweg ausgeliefert“, teilte Seehofer mit.

Es handelt sich bei der Aktion um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilte die Bundespolizei NRW am Mittwochmorgen über Twitter mit. Es sind etwa 1500 Beamten im Einsatz. Die Bundespolizisten sind in NRW unter anderem in Düsseldorf, Siegen, Bonn, Dortmund, Gelsenkirchen, Höhne und Porta Westfalica unterwegs. Das Verfahren liegt bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main. Bei den Festnahmen in Siegen sei auch die GSG 9 im Einsatz gewesen, weil nicht ausgeschlossen worden sei, dass Schusswaffen vorhanden waren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es habe aber keine Zwischenfälle gegeben: „Der Einsatz ist ruhig verlaufen.“

Wie die Bundespolizei Mitteldeutschland weiter erklärte, werden in Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel zwei und in Sachsen drei Objekte durchsucht. Die Aktion soll noch mindestens bis zum Mittag andauern. dpa/red