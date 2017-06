Den Verdächtigen wird vorgeworfen, am Freitagmorgen mehrere Schüsse auf ein Einfamilienhaus in Leverkusen abgefeuert zu haben.

Leverkusen. Bei einer Razzia im kriminellen Rockermilieu sind in Leverkusen und Erftstadt drei Männer festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird den 26 und 30 Jahre alten Verdächtigen vorgeworfen, am Freitagmorgen mehrere Schüsse auf ein Einfamilienhaus in Leverkusen abgefeuert zu haben. Die Kugeln schlugen in der Hauswand und einem Fenster ein. Anschließend flohen die Täter in einem dunklen Auto. Die Ermittler vermuten, dass die am Freitagabend gefassten Männer der Rockergruppe Bandidos MC Cologne angehören. Gegen einen der Verdächtigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Den Ermittlern fielen Waffen, Munition und Drogen in die Hände. dpa