Essen. Am Rande des "Zombie-Walks" sorgten am Dienstagabend größere Männergruppen für Randale am Esser Hauptbahnhof. Die Polizei konnte die Lage beruhigen - und warnt nun vor Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken.

Nach Angaben der Bundespolizei waren am Dienstagabend während des "Zombie-Walks" durch Essen größere Männergruppen im Bereich des Hauptbahnhofs festgestellt worden. Diese gerieten untereinander, aber auch mit unbeteiligten Reisenden immer wieder in Streitigkeiten. Um die Ordnung aufrechtzuerhalten räumten und sperrten die Einsatzkräfte deshalb den Hauptbahnhof bis ca. 23 Uhr. Der Bahnverkehr wurde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Zugreisende durften den Bahnhof weiterhin passieren. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Offenbar kam es im Zuge Berichterstattung zu einer Reihe von Falschmneldungen, weshalb die Bundespolizei am Mittwoch folgende Ergänzungen zu dem Einsatz veröffentlichte:

- Die Essener Bundespolizei hat bislang keine Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung oder Beleidigung bzw. sexueller Nötigung aufgenommen. Sachverhalte wurden den Einsatzkräften der Bundespolizei auch in der gesamten Nacht nicht zugetragen.

- Es kam zu keinen Taschendiebstahlsdelikten, welche mit der in Rede stehenden Personengruppe in Verbindung gebracht werden können. Die registrierten Taschendiebstähle bewegten sich in der Vergangen Nacht auf einem üblichen Niveau.

- Bei der in Rede stehenden Personengruppe handelte es sich - nicht - um Teilnehmer des Zombie-Walks. red