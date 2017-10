Drensteinfurt. Ein 81-Jähriger ist in Drensteinfurt im Münsterland mit seinem Fahrrad gestürzt und von einem Sattelzug überfahren worden. Der Mann war am Mittwoch mit drei weiteren Radfahrern auf einem schmalen Wirtschaftsweg unterwegs, als ihnen der Lastwagen entgegenkam. Die Radfahrer wollten ausweichen, doch der 81-jährige kam ins Straucheln und stürzte. Der 44-jähriger Fahrer des Sattelzuges konnte nicht mehr schnell genug bremsen. Der Senior sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. dpa