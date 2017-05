Goch. Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall am Niederrhein ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 68-Jährige auf einer Bundesstraße bei Goch im Kreis Kleve von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Er starb an der Unfallstelle. Wie es zu dem Zusammenprall kommen konnte, soll jetzt ein Sachverständiger ermitteln. dpa