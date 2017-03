Holzwickede (dpa) - Radfahrer haben in Holzwickede bei Dortmund die stark verbrannte Leiche einer Frau gefunden. Erste Hinweise auf den Körper, der direkt an einem Radweg lag, seien am Donnerstagmorgen bei der Polizei eingegangen, sagte eine Sprecherin. Nach ersten Ermittlungsergebnissen liegt laut Staatsanwaltschaft kein Fremdverschulden vor. Die Frau konnte noch nicht identifiziert werden.